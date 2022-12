Il terzino brasiliano della Juventusha parlato in conferenza stampa con il Brasile ( QUI l'integrale). Ed ha parlato dei suoi ruoli in campo. Queste le sue parole:"Ho cambiato ruolo per parecchio tempo quando ero al Manchester City. Questo è successo anche alla Juventus da qualche anno. Il segreto del successo in Nazionale, e nostra capacità di trasformare gli schemi tattici, credo sia la disponibilità dei giocatori che rende tutto più facile".