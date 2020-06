In un'intervista concessa al quotidiano La Nazione, l'agente Oscar Damiani ha rivelato un retroscena di calciomercato che ha coinvolto l'Atalanta e Marcus Thuram, figlio dell’ex difensore della Juventus Lilian, talento che si sta mettendo in luce in Bundesliga con la maglia del Borussia Moenchengladbach: “Ha preferito il Borussia Moenchengladbach all’Atalanta che lo ha cercato l’anno scorso. Forse ha influito anche il fatto che costasse già 15 milioni”, le parole di Damiani che oggi compie 70 anni e che ha ricevuto anche gli auguri da parte della Juventus, club per cui ha giocato segnando 24 gol in 69 partite.