Antonello Cuccureddu ha parlato di molti temi di casa Juve su Radio Musica Television: "Ripresa? La salute rimane l'unica priorità. In Germania la crisi è partita in ritardo rispetto a noi ma già scendono in campo, non ho ancora capito con quale criterio si voglia riprendere."



HIGUAIN - "Ha rispettato il suo accordo con la società. Conoscendo la Juventus, i giocatori sono trattati benissimo e difficilmente si vanno a creare contrasti. Milik? E' adatto ai bianconeri, è simile a Mandzukic. Con Ronaldo e Dybala formerebbe un attacco fantastico".