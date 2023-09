Juanin estate ha scelto l'Inter dopo tanti anni di Juventus per il proseguo della sua carriera. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della nazionale colombiana l'esterno è tornato a parlare del suo approdo in nerazzurro e di come si sta trovando nel gruppo allenato da Simone Inzaghi.MOLTO FELICE - “Il processo di inserimento è stato molto buono, ho trovato un bel gruppo. Sono felice, ho voglia di fare la mia parte e mi va bene. E’ un bel gruppo, è un calcio che conosco già e che mi facilita le cose, sono molto contento. Mondiali 2026? Non è un obiettivo, ma piuttosto qualcosa che sentiamo di dover raggiungere, qualunque cosa accada“.