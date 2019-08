Julio Ricardo Cruz, ex centravanti argentino di Bologna e Inter, ha parlato a Il Corriere dello Sport dei suoi connazionali in Italia. Da Dybala a Icardi, passando per Higuain, el Jardinero ha parlato delle difficoltà che ci sono nel giocare nel campionato italiano, ma anche di come il Pipita possa essere l'arma in più per Maurizio Sarri.



LE PAROLE - "Non è la prima volta che succede, la Serie A non è facile per un sudamericano, mi dispiace per quello che si legge. Dybala non lo conosco molto, ma per arrivare a giocare nella Juve ha dimostrato di essere un giocatori importante. Quando però sei in quei club devi sempre confermarti. Higuain? Penso che Sarri potrebbe essere l'allenatore giusto per tirare fuori il meglio dal Pipita. Lo conosce e sa bene come gestirlo. Sarri ha fatto molto bene a Napoli, si è consacrato poi al Chelsea. Ora alla Juventus cercherà di portare il suo gioco, ma è arrivato in una squadra abituata a vincere trofei. Vediamo come andrà. Come interista spero vada bene ai nerazzurri. Icardi? Mi dispiace, ha grandissimi colpi ed è un giocatore importante per l'Inter".