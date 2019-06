Il fantasista del Barcellona Philippe Coutinho ha parlato in zona mista dopo il pareggio del Brasile contro il Venezuela ammettendo che in estate potrebbe lasciare il club blaugrama:"Non so se continuerò al Barcellona. Nessuno conosce il futuro. In questo momento mi concentro solo sul giocare con la Nazionale". Secondo i media spagnoli anche la Juventus è interessata al brasiliano che ha firmato con il Barcellona un anno e mezzo fa ma non ha mai lasciato il segno. Con Griezmann vicino al Barcellona, l'ex Liverpool potrebbe andarsene per una cifra ragionevole.