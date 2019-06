Il Barcellona ha chiuso la stagione con la sola vittoria della Liga, dopo essere stata vicina alla conquista della Champions League e della Copa del Rey. Tra le delusioni in casa blaugrana si è distinto in particolare Philippe Coutinho, che non è riuscito a ripetersi ad altissimi livelli dopo l'addio al Liverpool. Accostato alla Juventus sul mercato, il brasiliano ha parlato oggi ai microfoni di Marca in Spagna: "Per me non è stata una grande stagione. Sono stato al di sotto da quello che mi aspettavo e da quello che la gente si aspetta da me. Futuro? Voglio conquistare la fiducia di tutti lavorando duro".