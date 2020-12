Il calciatore del Barcellona, Philippe Coutinho, è intervenuto in conferenza stampa, al fianco dell'allenatore Koeman, per presentare il match di domani sera contro la Juventus: "La partita di domani è importante e quando arrivi da una sconfitta vuoi vincere questo tipo di match. Sono il primo a pretendere molto da me stesso, so che la prestazione non è stata all'altezza ed essendo al Barça c'è molta attenzione. Ho lavorato molto dal punto di vista mentale e oggi mi considero migliorato sotto questo aspetto. Non so cosa succederà il prossimo anno. Siamo dentro ad un processo di cambiamento. L'allenatore è cambiato e alcuni giocatori importanti sono andati via, questo fa parte del rinnovamento. Bisogna essere pazienti, noi facciamo di tutto affinché le cose migliorino. Dopo una sconfitta c'è sempre frustrazione ma la squadra vuole cambiare questa situazione. Io lavoro per farmi trovare pronto e giocare dove mi mette l'allenatore. "