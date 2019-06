Tre reti per spazzare via i dubbi e la Bolivia. Il Brasile esordisce al meglio in Copa America. Due delle tre marcature portano la firma di Philippe Coutinho. Il brasiliano si è scatenato, dimostrando di essersi ripreso dal periodo di appannamento vissuto al Barcellona. A fine gara, l’attaccante ha lanciato un messaggio ai tifosi catalani, ma non ha affatto chiuso all’ipotesi di lasciare il club blaugrana durante l’estate: “Sono grato ai supporters per il loro sostegno che non è mai mancato durante l’anno. Ho avuto un momento difficile perché non ho reso come avrei dovuto sul campo. Ma il calcio è così… Sto lavorando duramente per migliorare”. Tra i possibili acquirenti di Coutinho c’è anche la Juventus, accostata a più riprese al giocatore, anche se, per ora, non sono arrivate offerte significative al Barcellona.