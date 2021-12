Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serseha parlato anche della sfida di domani tra, soffermandosi in particolare sulla situazione di Paulo. Ecco le dichiarazioni dell'allenatore: "Questa partita di Champions League è molto utile per alcuni giocatori. Dybala non si può preservare, bisogna mettergli dentro più minuti possibili per fargli trovare una continuità fisica altrimenti diventa un problema. La Juve andrà alla ricerca, attraverso una sfida come questa, di qualche certezza in più".