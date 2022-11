Prima della sfida del suo Tottenham al Liverpool, in conferenza stampa, l'allenatore degli Spurs Antonio Conte ha parlato così dell'ex Juve, suo giocatore: "Rodrigo ha un solo problema secondo me. Ha la possibilità reale di essere veramente un top. Ma per diventare un top player devi volerlo e desiderarlo. Nell'ultimo periodo sta giocando in un modo fantastico. È un giocatore che ci sta dando tanto, dentro e fuori dal campo. Stiamo parlando di uno che ha la possibilità di diventare uno dei migliori centrocampisti del mondo".