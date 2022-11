Le parole di Antoniosulla questione rinnovo con il"Sapete tutti che il mio contratto scade a giugno e da qui ad allora la società dovrà fare le sue valutazioni. Penso che tutto vada meritato e sarà importante vedere come andrà il resto della stagione e se saremo contenti dei progressi. Per quanto mi riguarda, è importante sentire che mi merito di firmare un nuovo contratto con questo club. Affronteremo la cosa con la società e troveremo la soluzione migliore. Quando inizi un percorso con un club il sogno è restare per tanti anni e provare a costruire qualcosa di importante. Penso che sia fondamentale il rapporto con i calciatori, con la società, con l’ambiente. E non bisogna dimenticare l’ambizione. Se sei abituato a vincere, è importante che siano presenti tutti questi fattori. Con Paratici e Levy parliamo sempre, l’obiettivo è solo uno, migliorare, dentro e fuori dal campo, e quindi trovare la soluzione migliore in ogni momento. Finora abbiamo lavorato con questo obiettivo di migliorare e trovare il modo giusto per andare avanti".