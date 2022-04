Nella conferenza stampa di vigilia del match contro l'Aston Villa, Antonio Conte ha parlato anche di un ex bianconero, Rodrigo Bentancur, passato al Tottenham a gennaio: "Rodrigo si è integrato bene nel breve periodo in cui ha lavorato con noi. È stato un buon acquisto per noi. Sono molto soddisfatto: Rodrigo era uno dei nostri obiettivi, la prima scelta per il centrocampo. Siamo felici delle sue prestazioni e per lui è stato più facile integrarsi in una squadra con una idea specifica. Ha solo 24 anni e ha margini di miglioramento".