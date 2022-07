Mattia, esterno dell'U23 in gol oggi nell'amichevole contro il Chivas, ha parlato dopo la gara. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della Juventus: «: questa è un’esperienza da cui non si può che imparare. Osservare questi campioni, giorno per giorno, è un’occasione incredibile per crescere.Ho letto il movimento del difensore e mi sono spostato dal sinistro al destro. E a fine partita ho ricevuto i messaggi dalla mia famiglia che guardava la partita in tv…»