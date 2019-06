Rocco Commisso parla a Il Corriere dello Sport in una lunga intervista in cui tratta anche il futuro di Federico Chiesa, obiettivo della Juventus: "Chiesa non è un caso. Non ho ancora parlato con lui perché non ho voluto disturbarlo. Per lo stesso motivo non ho chiamato il padre, lo avrei distratto di rimbalzo. Era impegnato in un Europeo importantissimo, sarei stato inopportuno. Io dico solo che ho fiducia di poterlo tenere con noi, di trasformarlo in bandiera e costruirgli una squadra attorno. E’ un figlio del settore giovanile, il simbolo di una squadra e già un volto azzurro: siamo orgogliosi. Rischio di perderlo a parametro zero fra tre anni? Non temo niente, parleremo non appena possibile".