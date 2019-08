La Juventus si allontana da Federico Chiesa e Rocco Commisso, proprietario della Fiorentina, gongola. Durante la conferenza stampa di presentazione degli sponsor del club viola per la stagione 2019/20, Commisso ha parlato anche della promessa mantenuta per il futuro del talento classe '97: "Promessa al bambino del Meyer? Si, lui mi chiese di non far andar via Chiesa e io gli dissi che lo avrei accontentato. Oggi posso dire di aver mantenuto quella promessa". Poi, sull'arrivo di Franck Ribery: "E' una leggenda, in Italia come lui solo Cristiano Ronaldo".