Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset del futuro in viola di Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: "Il futuro di Chiesa e Castrovilli? Se ne potrà parlare tra un mese e mezzo, ma non sto sentendo la Juve, l'Inter, il Milan o la Roma".



I due giocatori, sia l'esterno che il centrocampista, sono dal tempo nel mirino di diverse big, in Italia come in Europa. Tra le squadre più interessate la Juve e l'Inter, pronte a una doppia battaglia sul mercato per assicurarsi i due giocatori.