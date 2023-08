Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al termine del match di Conference League, ha risposto alle domande di Sky sul futuro di Amrabat, obiettivo anche della Juve in questa sessione di mercato: "Ci sono tante trattative per lui. Dove andrà? Non posso darvi una risposta perché non so neanche io cosa succederà. Gli abbiamo detto che, se vuole andare, noi siamo disposti a mandarlo via, ma se non arrivano offerte ha due anni di contratto qui con noi."