L'attaccante del Monza, Andrea Colpani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento Premio Amico dei Bambini, dove ha fatto il punto anche su quelle che sono le voci di mercato che lo vedono coinvolto, con la Juve che ha manifestato interesse per il giocatore."A questa domanda ho risposto prima, ora lavoro per il Monza, quello che sarà sarà. Sicuramente fa piacere essere accostati a queste squadre. Ma bisogna essere bravi a tenere i piedi per terra senza montarsi la testa. Penso al Monza, poi vediamo".