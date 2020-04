L'ex difensore dell'Inter e della Nazionale Fulvio Collovati ha parlato a Sportmediaset. Sulla ripresa della Serie A non ha dubbi: "E' giusto, ma con la massima sicurezza. Si parla tanto di dare la priorità alla salute, ma bisogna farlo con fatti concreti e non solo a parole".



VOTO A DE LIGT - "Gli do un sei. Le prime dieci partite in Serie A non sono state positive, col tempo è cresciuto. In Italia la fase difensiva viene curata molto più che in Olanda e il ragazzo ha dovuto imparare. E' comunque ancora giovane ed ha il futuro dalla sua parte".