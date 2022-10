L'ex dirigente dellaGiovanniha parlato a 1 Football Club. Queste le sue parole:"La difesa ha ceduto, alcuni giocatori della Juve non sono più gli stessi: penso a Cuadrado. La squadra ha preso due gol in modo ridicolo ieri. Negli ultimi venti minuti alcuni ragazzi hanno dimostrato il loro valore e il loro potenziale, Iling è stata una vera sorpresa. Questo è il lato positivo in una situazione decisamente negativa per una simile disfatta, anche perché la Champions era un’abitudine per la Juve. C’è qualcosa che non funziona. Sono stati presi i calciatori sbagliati, tra cui Di Maria e Pogba. Quest’ultimo non ha voluto operarsi ed ora sta pagando le scorie dell’infortunio. Sono due giocatori prestigiosi per il loro nome, ma per adesso non hanno offerto il loro contributo e non so se lo faranno in futuro. Si potevano ingaggiare calciatori della Serie A proprio come Simeone o anche Raspadori, ragazzi sui quali valeva la pena puntare. Anche se Arrivabene sta tentando di ridurre il monte ingaggi del club. Allegri? A me piace Max come persona, ma non è riuscito a tirare fuori dal limone il succo il quale si poteva estrarre. La Juve deve molto a Allegri, è risaputo che richiamarlo in panchina sia stato un errore di Agnelli, come pure è vero che gli acquisti del club hanno rispecchiato la volontà dell’allenatore. Alcuni calciatori credo non riconoscano più il tecnico, la squadra è ancora malata".