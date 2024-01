Lazar Samardzic è stato protagonista contro il Milan nonostante la sconfitta nel finale. Il centrocampista serbo ha segnato un grande gol, quello del momentaneo pareggio. Non si placano le voci di mercato su di lui. Così ne ha parlato il tecnico dell'Udinese, Gabriele Cioffi al termine del match: "È un ragazzo giovane, è un campione e tante volte il campione è conflittuale. È un talento puro. L’ho levato perché è la prima volta che avevo centrocampisti che avevano fatto grandi settimane. Lo trovo pronto per il salto, se non va sono ancora più contento perché è un valore aggiunto importantissimo per noi". Su Samardzic c'è da tempo la Juventus, che però non ha l'accordo con il club friulano.