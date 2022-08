Per lala pista sembra decisamente più fredda rispetto a qualche settimana fa, ma Giovanniresta sul mercato. Lo ha ammesso anche l'allenatore delGabriele, che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari nei trentaduesimi di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Giovanni è un ragazzo puro e pulito, anche troppo. Lo rispetto, facendolo allenare tanto e mettendogli a disposizione lo staff, però non fa parte delle partite. Lui è serenamente allenato. Se non giocherà finché non sarà ceduto? Non ho tempo, e dunque devo fare delle scelte. E così farò".