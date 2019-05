Jasper Cillessen, secondo portiere del Barcellona, accostato alla Juventus sul mercato, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di VTBL. Queste le sue dichiarazioni: "Futuro? Il fatto che il Barça chieda 60 milioni di euro per il mio acquisto non mi aiuta. Tuttavia, sono tranquillo, aspettiamo e poi vedremo cosa accadrà. Considererò le varie opzioni dopo le vacanze. Sto cercando un club in uno dei primi cinque campionati europei". E i bianconeri, soprattutto in seguito alle voci di addio di Mattia Perin in estate, restano in piena corsa per Cillessen.