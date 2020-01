In estate la Juventus è stata a un passo da Federico Chiesa: aveva l'ok del giocatore, ma il presidente Commisso ha bloccato tutto trattenendolo in viola. In estate la Juve potrebbe ripartire all'assalto per il classe '97 viola, che nel frattempo ha parlato ai microfoni dei media ufficiali del club: "Commisso? Ho parlato molto col presidente. Rocco è una persona straordinaria, me l’ha fatto vedere nelle ultime chiacchierate del 2019. Ho parlato con lui, Barone e Pradè: siamo felici, vogliamo il meglio della Fiorentina".