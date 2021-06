First time I heard him speak English pic.twitter.com/SUzgb2jPoB — Julian (@JulianJuve_) June 20, 2021

Ha suscitato piacevole stupore sul web questa intervista di Federico Chiesa dopo la partita dell'Italia vinta contro il Galles domenica, nella quale l'esterno offensivo della Juventus è stato giudicato il migliore in campo nonostante non sia riuscito a trovare la via del gol.