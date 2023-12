Giorgioe i suoi Los Angeles FC non sono riusciti a bissare il titolo conquistato nel 2022, i nuovi campioni della Mls sono i Columbus Crew, che nella notte si sono presi vittoria e titolo. Dopo la gara l'ex capitano della Juve ha parlato in conferenza stampa del suo futuro:".- "Ho imparato come vincere e come perdere. Loro stanotte sono stati migliori di noi. È meglio perdere in finale, che al primo turno. Il club, l'organizzazione, devono essere orgogliosi".- "Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: se la mia testa, il mio cuore o la mia gamba. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse. Sono arrivato l'anno scorso con molti sogni e speranze. Ma non avrei mai potuto sognare quello che ho vissuto in questi 18 mesi. È qualcosa che mi è entrato nel cuore, nel sangue".- "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia".