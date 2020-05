Bruno Cheyrou, responsabile degli osservatori del Lione, parla ai canali ufficiali del club, avversario della Juve agli ottavi di finale di Champions League: "Abbiamo fatto le solite considerazioni. La stagione scorsa avevamo dei buoni giocatori ma mancavamo di personalità, di carattere, di forza per mostrare i denti contro l’avversario. Sarà uno degli obiettivi dello scouting per dare più carattere alla squadra. La qualità della squadra è molto interessante. Dobbiamo ricercare delle personalità forti. Abbiamo bisogno di tutto per avere un equilibrio di squadra. Servono personalità differenti. Se noi abbiamo 11 leader, finisce in bagarre ogni volta e non è comunque il nostro obiettivo. Bisogna averne due-tre per trasmettere i valori agli altri. La personalità di una squadra parte dalla difesa. Ci sono stati molti infortuni e molte incertezze in quel reparto l’anno scorso. Bisogna essere attivi già da subito. Un difensore centrale è la priorità del nostro mercato".