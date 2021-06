Leo Turrini, giornalista esperto di Formula 1 e tifoso interista, parlando a "Tutti Convocati" su Radio 24 ha espresso un augurio piuttosto ironico a Maurizio Arrivabene per la sua futura carriera da amministratore delegato alla Juventus: "Auguro ad Arrivabene di fare come ha fatto con la Ferrari, arrivare con la Juventus secondo dietro all’Inter".



Nel suo lustro da team principal della Ferrari, infatti, Arrivabene non è riuscito a vincere il Mondiale F1 con la Rossa di Maranello, arrivando sempre alle spalle della Mercedes di Lewis Hamilton.