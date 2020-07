Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato in un'intervista al Corriere di Brescia, svelando i piani per il prossimo mercato.



TONALI - "A Sandro ho fatto una promessa e intendo mantenerla: è un impegno preso con il ragazzo, non posso penalizzarlo. Ha tirato la carretta per due anni, aveva dei problemi muscolari prima del lockdown, Quando abbiamo ripreso c’era troppa pressione sulle sue spalle. Gli altri restano: mi dispiace, ma io non vendo nessuno"



BALOTELLI - "Questa squadra aveva la sua forza nel gruppo e nell’entusiasmo. Quell’alchimia è stata distrutta, avrei dovuto proteggerla. Ho inseguito una stella e così ho nociuto alla squadra, che aveva i mezzi per salvarsi anche senza Balotelli. Ha sbagliato lui e ho sbagliato io. Le colpe si dividono al 50%. Ormai è andata. Pensavo potesse aiutarmi, le aspettative di entrambi sono state deluse".



STADI - "La capienza al 30%, già ora, sarebbe stata possibile: gli impianti sono all’aperto, è mancato il tempo per creare un protocollo. Ora dobbiamo lavorare per riaprire gli stadi al 50%, altrimenti è un calcio morto. Ai bresciano chiedo solidarietà. Statemi vicino, ripartiamo insieme. La piazza si è demoralizzata in fretta. C’è chi si è arreso molto prima di me".