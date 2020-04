1









Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla ai microfoni di Radio Sportiva del futuro di Sandro Tonali, centrocampista che piace, tra le altre, a Juve, Milan e Inter: "Ci sono molte società grosse su di lui, non ho ancora approfondito nessuna trattativa perché gli ho promesso che è una scelta che farà prima lui e poi eventualmente valuterò, il mio sogno è salvarmi e tenerlo almeno un altro anno".



SUL NO ALLA DIRETTA INSTAGRAM BALOTELLI-ROCCO SIFFREDI - "Il no alla diretta Instagram Balotelli-Siffredi? Questo ragazzo mi mette in imbarazzo, sono martellato da gente che si lamenta e mi mette alla berlina. Il fatto di averlo fatto tornare a casa sua l'ha sovresposto, si nomina Balotelli solo per quello che fa fuori dal campo e non in campo e questo mi imbarazza".