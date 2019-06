Massimo Cellino, patron del Brescia, ha parlato ai giornalisti presenti in Lega del futuro di Sandro Tonali, centrocampista corteggiato dalla Juventus e dalle altre big di Serie A. "Non lo cedo", assicura il numero uno delle Rondinelle: "Non vendiamo nessuno, dobbiamo rinforzarci. Offerte per Tonali? Non le ho viste. Comunque non ascolto proposte, i giocatori che voglio tenere li tengo, me lo posso permettere. Anche se dovesse arrivare un'offerta folle".



MERCATO IN ENTRATA E IN USCITA - "Magnani del Sassuolo? Non lo conosco, fatemi una domanda di riserva", aggiunge Cellino: "Non compro i nomi che si leggono sui giornali. Balotelli? Il Brescia ha un presidente diverso, adesso li pago io i conti. Morosini? Deve fare meglio, rimarrà con noi. L'abbiamo pagato dei bei soldini, resta al Brescia".