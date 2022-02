Aleksander Ceferin, il presidente della Uefa ha concesso una lunga intervista a Journal du dimanche affrontando molte questioni, a partire da Infantino: "Sono sicuro che il Mondiale biennale non ci sarà, perché è un'idea completamente senza senso. Mi sembra incredibile che un'organizzazione calcistica possa proporre un'idea per la quale i calciatori, già alle prese con un calendario pesante, dovrebbero giocare ogni estate un torneo di un mese: Mondiale, torneo continentale, Mondiale, torneo continentale e così via. Tra l'altro questo cannibalizzerebbe il calcio femminile", riporta Repubblica.



FINAL FOUR CHAMPIONS LEAGUE - "Alla gente piace sempre di più guardare il calcio, anche se è vero che i palinsesti con tante partite spostano l'attenzione dai campionati nazionali più piccoli visti dal vivo alla tv, però la Conference League è un successo e permette a squadre poco conosciute di giocare nelle coppe europee e di incassare più soldi, autofinanziandosi". Il presidente della Uefa conferma anche il cambio di format della Champions dal 2024 e non esclude le Final Four dopo la stagione 2024-25: "Non c'è alcuna decisione, è presto. Io sono convinto che sarebbe un grande evento, ne ho parlato con alcuni club e col presidente dell'Eca Al Khelaifi. Ci sarebbe da risolvere il problema dei mancati introiti delle partite casalinghe delle semifinali, che però possono essere compensati dai maggiori ricavi della Final Four".