Il centrocampista della Fiorentina (e obiettivo della Juventus) Gaetano Castrovilli parla a Il Corriere dello Sport per (anche) il punto sul suo futuro: "E' bellissimo avere la stima del presidente Commisso, di Barone e Pradé: mi hanno fatto sentire grandissima vicinanza sin dal primo giorno e lo si è capito anche col prolungamento di contratto fino al 2024. Per me sarebbe un sogno diventare una bandiera della Fiorentina".



ANTOGNONI - "Mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera, vivendo a Firenze ho imparato perfettamente cosa rappresenti per i fiorentini. Avere un rapporto diretto con lui mi stimola a crescere sempre di più".