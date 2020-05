Gaetano Castrovilli, centrocampista della Fiorentina, ha parlato in esclusiva al Corriere dello Sport: "È bellissimo che Commisso mi abbia tolto dal mercato, mi stimola a dare sempre di più".



SUL PARAGONE CON ANTOGNONI - "Diventare bandiera della Fiorentina per me sarebbe un sogno, l'ho detto anche parlando di Antognoni, mi piacerebbe ripercorrere la sua carriera. Ma sono ancora molto giovane, devo dimostrare tutto".



SUL CORONAVIRUS - "Sarei ipocrita a dire il contrario. Questo virus è sconosciuto, nessuno sa cosa può comportare. Ho avuto paura per i miei compagni, per me, per le persone dello staff. Il peggio è passato, adesso stanno tutti bene". Il prossimo gol? "Lo dedicherò a Iachini".