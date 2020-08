1









Cosa fare per convincere Chiesa a restare alla Fiorentina? "Sono cose che non possono competere a me - dice a La Gazzetta dello Sport Gaetano Castrovilli, suo compagno di squadra -. Sono scelte personali di Federico e della Fiorentina. Io posso solo dire che Fede è un grande calciatore oltre che un ottimo ragazzo". ​E Castrovilli sarà l'uomo del futuro Viola, forse col 10 stampato sulle spalle: "Beh, certamente è la responsabilità più grande della mia carriera. Ho solo 23 anni e la Fiorentina è un club importantissimo con una grande storia ed un grande futuro davanti. Io devo ancora lavorare e migliorare molto, ma darò sempre tutto per questa maglia: la Fiorentina mi ha cambiato la vita".