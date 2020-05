1











Durante il suo intervento in diretta su Instagram con Pierluigi Pardo, Antonio Cassano si è espresso in merito alle sue informazioni sul futuro di Mauro Icardi, accostato alla Juventus e al momento ancora al PSG in attesa di conoscere la scelta del club sul suo riscatto: "Da quello che so per certo, Icardi non potrà rimanere all'Inter. Ormai è fuori, non vestirà più la maglia dell'Inter, neanche se dovesse tornare dal Paris".