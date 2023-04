Il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato del tema delle seconde squadre a Rai Radio 1: "Sulle seconde squadre la Serie A ha prodotto uno studio per proporre alla Figc delle modifiche che potessero facilitarne la realizzazione per i club. La Lega Pro, sia con il presidente Ghirelli, ma anche ora con Matteo Marani, ha dimostrato grande sensibilità, così come Gianfranco Zola. Quindi, già nel Consiglio federale di mercoledì, puntiamo ad apportare ulteriori modifiche al regolamento per rendere davvero concreta la possibilità che più società,