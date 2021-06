Accostato anche alla Juventus, Sergio Ramos non ha ancora firmato il rinnovo con il Real Madrid. Il futuro dello storico capitano dei Blancos è in bilico e potrebbe essere lontano dalla Spagna. A consigliare cosa fare è stato il suo ex compagno Iker Casillas, che come racconta il Mundo Deportivo ha detto: "Per il bene del calcio spero che le due parti possano trovare un punto d'incontro, in modo che tutti siano contenti. A me non mi hanno detto nulla, non so niente di quello che sta succedendo".