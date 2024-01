Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Domenico Berardi, obiettivo di mercato della Juve l'estate scorsa e nei radar bianconeri anche per il presente e futuro: "Berardi è incedibile, non vogliamo privarci dei giocatori più importanti. Valutiamo, l’intenzione è rafforzarci. Berardi o giocatori di questo livello, ossia top, resteranno". Messaggio chiaro quindi del dirigente alla Juve e a chi vorrebbe ingaggiarlo, non ci sono possibilità in questa sessione di mercato. I bianconeri ci avevano provato concretamente ad agosto, non accontentando però le richieste.