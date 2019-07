La Juventus sta trattando con il Sassuolo la cessione di Traore, centrocampista dell'Empoli che arriverà in bianconero nelle prossime ore. ​Il ds del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato proprio di questa trattativa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Su Traoré siamo molto fiduciosi ma se succedesse lo vorremmo non in prestito secco ma con un diritto o un obbligo di riscatto perché noi lavoriamo così: progettiamo per crescere". Il Sassuolo detta le sue regole, quindi. Il calciatore interessa anche al Cagliari ma il rapporto dei bianconeri con entrambe le società è ottimo. Proprio ieri il Sassuolo ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo dalla Juve di Rogerio e Pinelli mentre la Juve annuncerà presto Demiral.