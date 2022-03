Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato anche del futuro di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori, accostati alla Juve in chiave mercato. Ecco il suo pensiero: "Scamacca è cresciuto molto negli ultimi mesi, soprattutto caratterialmente. Certi problemi familiari lo hanno rafforzato. Le voci su comportamenti particolari sono dicerie false: è un professionista. È diventato un uomo [...]. Tuttavia bisogna ancora dargli possibilità di sbagliare qualche partita e non pretendere che sia già perfetto a 23 anni. Per la crescita tecnica e per la maturazione personale, può reggere benissimo le responsabilità di una piazza esigente. E giocando in mezzo a campioni già affermati, Gianluca crescerà ancora. Raspadori invece ha una qualità che spicca tra le altre: l’intelligenza. Giacomo non ha l’intelligenza del campione, ha l’intelligenza del super-campione. Quest’intelligenza, unita a un talento tecnico speciale, diventa esplosiva".