Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l'amministratore delegato delGiovanniha sostenuto che il Napoli è ancora distante dall'assicurarsi Giacomo, attaccante nel mirino anche della. "Raspadori al? Può essere che non si concluda nulla" ha dichiarato il dirigente, lasciando dunque aperto più di uno spiraglio alle altre pretendenti.Del classe 2000 aveva parlato in conferenza stampa anche il tecnico Alessio, a due giorni dalla sfida contro la Juve: "Sapete tutti che c'è più di qualcosa su Giacomo, non so a che punto è, ad oggi è un giocatore del Sassuolo. Chi fa parte di una squadra, fino a quando non firma per un'altra, se firmerà non si sa, deve fare il massimo ed essere a disposizione. Poi non è detto, io una speranza la nutro, mi riservo di fare una battuta da questo punto di vista. Ad oggi è del Sassuolo, se domani e dopodomani sarà del Sassuolo sarà a disposizione. Potrebbe giocare".