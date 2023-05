L'amministratore delegato del Sassuolo Giovanniha parlato a Telelombardia del futuro di, corteggiato soprattutto da Roma e Juventus: "Ci sono tante richieste per un giocatore importante per quel tipo di ruolo. Non mi meraviglierei che arrivino offerte anche da altri campionati. Magari sarà anche l'Inter che verrà a chiedercelo. Le big potrebbero venire tutte a bussare alla nostra porta per lui, ma non abbiamo ancora fatto una valutazione precisa. Sicuramente avrà una valutazione da grande giocatore qual è".