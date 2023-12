Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Domenico"Mi è dispiaciuto sentire certe parole da un grande allenatore come Mourinho, per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose. A gennaio non lo vendo, lo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Noi ascoltiamo tutti e valutiamo, ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti. Berardi è un ragazzo serio, un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo la mia chiusura alla cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi: a volte il silenzio è più importante delle parole, soprattutto tra persone che si conoscono bene e si stimano come noi due".