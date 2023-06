Intervenuto al margine dell'apertura del calciomercato a Rimini, l'agente del Sassuolo Carnevali è tornato a parlare del futuro di Davide, dove ha lasciato le porte aperte a tutti i club interessati, tra i quali la Juventus.'Da oggi si fa sul serio. Non so se questa sarà la serata giusta, ma cercheremo di trovare un accordo. Credo che sia molto legata alla cessione di Brozovic. Noi siamo stati molto chiari e sappiamo dove dobbiamo arrivare, non so se ci riusciremo. In caso contrario potremmo anche tenerlo. E' chiaro che non possiamo aspettare solo una squadra. La Roma ce lo aveva chiesto già l'anno scorso, ma non abbiamo trovato un accordo. Milan e Juventus? Non abbiamo mai parlato col Milan e non c'è stato alcun contatto, poi non so se nei prossimi giorni succederà qualcosa. Stiamo valutando trattative anche con altre società'.