Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo, ha affrontato diversi temi all'evento de Il Foglio sportivo 2023.- "Di società ne sono state coinvolte tante e penso ce ne saranno tante di più. Oggi, quando si parla di comunicazione, il calcio dà grandissima visibilità. I vertici di RCS mi dicevano che hanno venduto più copie su questo che su altri grandi eventi sportivi. Noi siamo tranquilli, l'importante è fare le cose con correttezza".- "E' un campione e un ragazzo straordinario. Tante volte leggo delle cose sul carattere: no, assolutamente. Ha avuto varie possibilità:Lui è un giocatore di livello top, ma c'è sempre stato il giusto accordo con noi. Ha sempre preferito rimanere e la valuto come una cosa positiva: di bandiere ne sono rimaste poche, lui è la nostra bandiera e la vedo come una cosa positiva. Può far crescere la squadra, è il nostro leader e un capitano assoluto. Poi, se dovesse voler cogliere la possibilità di andare in un grande club, ma dev'essere un grande club davvero, vedremo".Ha richieste in Italia, ma anche in Premier League: è un giocatore con caratteristiche diverse da tanti altri. La Premier sta diventando un'abitudine per noi? Una bella abitudine".