L'esterno del Monza, Carlos Augusto, profilo che anche la Juventus ha monitorato in stagione, ha parlato a SportWeek del suo futuro: "Non ci sto pensando. Non voglio guardare troppo avanti: se non penso al presente non costruisco un buon futuro. Sento un legame umano forte con il Monza, i tifosi, la città che è bellissima e tranquilla da vivere".