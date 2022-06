Intervenuto ai microfoni de Il Messaggero, Fabio Capello ha detto la sua anche sulle situazioni legate ad Angel Di Maria e Nicolò Zaniolo. Ecco le parole dell'ex allenatore: "Di Maria prende tempo con la Juve? Per me rischia soprattutto il giocatore. Ci sono occasioni sulle quali devi essere rapido a decidere. Zaniolo? Per me è un predestinato e non deve preoccuparsi del futuro".