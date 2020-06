L'ex allenatore (tra le altre) di Juve, Milan e Real Madrid Fabio Capello parla di Maurizio Sarri a La Gazzetta dello Sport: "L'ho visto allenare anche nella stagione in Inghilterra ed è un tecnico che è capace di adattarsi in base ai giocatori che in quel momento ha a disposizione. Sia chiaro: lo ritengo un approccio assai intelligente. Ha una mentalità offensiva e vincente". Commentando le parole di De Ligt che aveva definito Sarri "la via italiana al calcio olandese", Capello risponde: "Se lo dice De Ligt, che ha giocato in Olanda e adesso viene allenato da Sarri, chi sono io per contraddirlo?"